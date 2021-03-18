soL TV'de bugün: Rusya'daki güncel gelişmeler

soL TV bugün Dünyanın Politikası ve soL Bakış programlarıyla izleyici karşısında.

20:00 Dünyanın Politikası

İlya Ferberov ile Rusya'daki güncel gelişmeler üzerine

Dünyanın Politikası’nın bu haftaki konuğu Rusya Komünist İşçi Partisi Merkez Komite üyesi İlya Ferberov. Programda Ferberov, Biden'ın iş başına gelmesinden sonra ABD ve NATO ülkelerinin Rusya'ya yönelik artan tehditleri ve Rusya'nın bu tehditleri nasıl karşıladığı; Rusya'da iktidarın Putin sonrasına ilişkin hazırlıkları; Rusya'nın pandemi karnesi ve son aylarda batı desteğiyle yükselen Navalnıy muhalefeti üzerine partisinin görüşlerini aktarıyor.

21:00 soL Bakış

Spor salonları parti kongrelerine açık, spora kapalı!

soL Bakış bu bölümünde pandemi sürecinde problemleri katlanarak artan amatör futbol liglerini gündemine aldı. Profesyonel liglerin açılıp amatör liglerin ve halı sahaların açılmamış olması genç oyuncuların sportif gelişimlerinin ve halkın spor yapma hakkının baltalanması anlamına geliyor.