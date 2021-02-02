soL TV'de bugün: Patronlara karşı hukuksal mücadele olanakları

soL TV'de bugünün programı şu şekilde:

19.00 Tarih ve Gelecek

Çerkez Ethem Bey

Tarih ve Gelecek programında iki bölüm halinde yakın tarihimizin en tartışmalı isimlerinden birisi, Çerkez Ethem Bey ele alınacak. Hain miydi yoksa kahraman mı, neden bu kadar çok tartışıldı? Volkan Algan'ın sorularını araştırmacı-tarihçi Mehmet Bozkurt yanıtlayacak.

20.00 İşçiden

Patronlara karşı hukuksal mücadele olanakları

İşçiden’de bu hafta hukukçuların katılımıyla pandemi sonrası yoğunlaşan Kısa Çalışma Ödeneği ve Ücretsiz İzin gibi başlıklarda patronların hukuksuz ve yersiz uygulamalarına karşı Birlik Sendikasının yayınladığı hukuksal mücadele araçları ele alınıyor.

21.30 Burası Ankara

Turgay Yıldız: Milli Görüş'ten Milli Götürüş'e...

Her gün hazırladığı skeçlerle AKP'nin yarattığı sorunları ve toplumsal tipleri ekranlara taşıyan tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız, Burası Ankara'da Erkan Yıldız'ın sorularını yanıtlıyor.