soL TV'de bugün pandeminin birinci yılında sağlık ve siyaset tartışılıyor

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

19:00 soL Kültür

Sergi: Kazı Sonuçları

soL Kültür’de bu hafta seramik sanatçısı ve akademisyen Safiye Başar ile Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleşen "Kazı Sonuçları" adlı sergisini konuşuyoruz.

20:00 soL Bakış

İzmirliler 'Rıza Bey park olsun' demek için toplandı

İzmir depreminde 37 kişinin yaşamını yitirdiği Rıza Bey Apartmanı'nın bulunduğu alana park yapılması için verilen sözlerin tutulması talebiyle depremzedeler basın açıklaması yaptı. soL Bakış basın açıklamasından görüntüleri sizlerle paylaşıyor.

21:00 Dayanışma Meclisi Tartışıyor

Pandeminin birinci yılında sağlık ve siyaset

Dayanışma Meslici Tartışıyor programında bu hafta pandeminin birinci yılı tamamlanırken sağlık ve siyaset alanındaki durum değerlendiriliyor. Erhan Nalçacı moderatörlüğünde gerçekleşecek canlı yayın programının konuşmacıları akademisyen Burçak Özoğlu, Dr. Nevati Çıtak ve psikiyatrist Tolga Binbay.