soL TV'de bugün: "Manhattan projesi" ve "Amerikan rüyasından, Amerikan kâbusuna"

soL TV'de bugün saat 16.00'da yayınlanacak soL Bilim ve Aydınlanma programının konusu Manhattan Projesi.

Bilim ve Aydınlanma haberlerinde bu hafta, 20. yüzyıl bilim tarihinde bir dönüm noktası olan ve emperyalist devletlerin güdümünde bilimin nasıl suistimal edilebileceğine örnek olan Manhattan projesi ele alınıyor. Yüksek Lisans tezini bu konuda yapmış olan Muzaffer Gül ile gerçekleştirilen söyleşiyle beraber günümüz emperyalist silahlanma yarışına örnek güncel haberler de programda yer alacak.

Saat 20.00'de yayınlanacak soL Bakış programının konusu ise "Amerikan Rüyasından, Amerikan Kâbusuna". ABD Trump-Biden savaşı olarak sunulan sahte bir bilek güreşi ile gündemde. İlk raundun sonucuna göre “kötü adam” Trump kaybetti ve “beyaz atlı prens” Biden gelince Amerikan demokrasisini tecavüzcünün elinden kurtaracak. Ama bu cilalanmış hikâyenin arkasında bambaşka bir ABD gerçeği var. soL Bakış bugünkü programda kâbusa dönüşen “Amerikan Rüyası”nı mercek altına alıyor.