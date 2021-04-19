soL TV'de bugün: Köy Enstitülerinden AKP'nin okullarına

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

19.00 soL Kültür

Shakespeare'i nasıl bilirsiniz?

Rönesans'tan bu yana güncel kalmayı başaran Shakespeare'i "çağdaşımız" yapan şey ne? Yaşama, çağına ve tarihe hangi soruları sormuş? Biz Shakespeare'de ne aramalıyız? Herkesin başka bir yöne çekiştirdiği bu büyük tiyatrocu ve tiyatrosu, bugün 'boyun eğmeyen insan'a ne tür olanaklar sunuyor? Merve Tokmakçıoğlu ve Tuluğ Ünlütürk bu sorular eşliğinde Shakespeare’i anlatıyor.

20.00 soL Bakış

Bir dayanışma ve örgütlenme hikayesi: Doğukent Semtevi

Doğukent semtevi çalışmalarına pandeminin ilk aylarında başladı. İlk çalışması maske erişiminin kısıtlı olduğu günlerde mahalleliyle birlikte maske üretip dağıtmak oldu. soL Bakış, 2021 yılıyla birlikte ekonomik krizin zorlaştırdığı hayat koşullarına karşı mahalle içi dayanışma ile umuda ışık olan Doğukent semtevini mercek altına alıyor.

21.00 Dayanışma Meclisi Tartışıyor

Köy Enstitülerinden AKP'nin okullarına

Dayanışma Meslici Tartışıyor programında Köy Enstitüleri ve AKP’nin okulları konuşuluyor. Erhan Nalçacı moderatörlüğünde gerçekleşecek canlı yayın programının konuşmacıları eğitimci Mustafa Demir, Prof. Dr. Rıfat Okçabol ve psikiyatrist Tolga Binbay.