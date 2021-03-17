soL TV'de bugün: Kemal Okuyan'la Gündem, Bilim ve Aydınlanma

soL TV bugün Kemal Okuyan'la Gündem ve soL Bilim ve Aydınlama programlarıyla izleyici karşısında.

20:00 soL Bilim ve Aydınlanma

Charles Darwin'in kitapları

soL Bilim ve Aydınlanma programında bu hafta Charles Darwin'in "Türlerin Kökeni" kitabını ele alıyoruz. İlk olarak 1970li yıllarında başında Öner Ünalan'ın Sol-Onur Yayınları için çevirdiği evrim kitapları, güncel bir dille yeniden Türkçeye kazandırıldı. Bu güncel ve titiz çevirileri gerçekleştiren Bahar Kılıç ile Darwin'in evrim teorisini nasıl kurguladığı ve anlattığı üzerine, kitaptaki zengin örnek çeşitliliğine de değinerek konuşuyoruz.

21.00 Kemal Okuyan'la Gündem

Güncel gelişmeleri nasıl değerlendirmeliyiz?

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan canlı yayında gazeteci Şule Aydın’ın sorularını yanıtlıyor. Siyaset alanındaki güncel gelişmeleri nasıl değerlendirmeliyiz?