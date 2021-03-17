soL TV'de bugün: Kemal Okuyan'la Gündem, Bilim ve Aydınlanma

soL TV'de bugün 21.00'de Kemal Okuyan güncel gelişmeler üzerine Şule Aydın'ın sorularını yanıtlıyor. soL Bilim ve Aydınlanma'nın gündeminde ise Darwin'in kitapları var.

Haber Merkezi

soL TV bugün Kemal Okuyan'la Gündem ve soL Bilim ve Aydınlama programlarıyla izleyici karşısında.

20:00 soL Bilim ve Aydınlanma 
Charles Darwin'in kitapları

soL Bilim ve Aydınlanma programında bu hafta Charles Darwin'in "Türlerin Kökeni" kitabını ele alıyoruz. İlk olarak 1970li yıllarında başında Öner Ünalan'ın Sol-Onur Yayınları için çevirdiği evrim kitapları, güncel bir dille yeniden Türkçeye kazandırıldı. Bu güncel ve titiz çevirileri gerçekleştiren Bahar Kılıç ile Darwin'in evrim teorisini nasıl kurguladığı ve anlattığı üzerine, kitaptaki zengin örnek çeşitliliğine de değinerek konuşuyoruz.

21.00 Kemal Okuyan'la Gündem 
Güncel gelişmeleri nasıl değerlendirmeliyiz? 

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan canlı yayında gazeteci Şule Aydın’ın sorularını yanıtlıyor. Siyaset alanındaki güncel gelişmeleri nasıl değerlendirmeliyiz? 

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