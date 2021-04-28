soL TV'de bugün: KDK’lı kadınlar kararlarını açıkladı

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

19.00 soL Bakış

KDK’lı kadınlar kararlarını açıkladı

soL Bakış programında bu hafta İzmir'de yaptıkları basın açıklaması ile taleplerini dile getiren Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK) üyesi kadınlar yaptıkları çalışmaları ve dayanışmanın önemini anlatıyor.

20.00 soL Bilim ve Aydınlanma

10 bin yıl önceki akrabalık ilişkileri antik DNA ile çözülüyor!

soL Bilim ve Aydınlanma programında bu hafta, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Somel ile ekibinin yeni çalışmasını konuştuk. Anadolu'da 10 bin yıl önce yaşamış insanların sosyal ilişkilerini antik DNA yöntemlerini kullanarak ortaya koyan çalışma dünya basınında da oldukça ses getirdi. Prof. Dr. Somel ile ekibinin yeni çalışmasının yanısıra bilimsel üretime dair de söyleştik.