soL TV'de bugün: KDK’lı kadınlar kararlarını açıkladı

soL TV'de bugün soL Bakış ve soL Bilim ve Aydınlanma programları yayınlanacak.

Haber Merkezi

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

19.00 soL Bakış 
KDK’lı kadınlar kararlarını açıkladı

soL Bakış programında bu hafta İzmir'de yaptıkları basın açıklaması ile taleplerini dile getiren Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK) üyesi kadınlar yaptıkları çalışmaları ve dayanışmanın önemini anlatıyor

20.00 soL Bilim ve Aydınlanma
10 bin yıl önceki akrabalık ilişkileri antik DNA ile çözülüyor!

soL Bilim ve Aydınlanma programında bu hafta, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Somel ile ekibinin yeni çalışmasını konuştuk. Anadolu'da 10 bin yıl önce yaşamış insanların sosyal ilişkilerini antik DNA yöntemlerini kullanarak ortaya koyan çalışma dünya basınında da oldukça ses getirdi. Prof. Dr. Somel ile ekibinin yeni çalışmasının yanısıra bilimsel üretime dair de söyleştik. 

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Antik DNA Anadolu'nun 10 bin yıllık toplumsal ilişkilerine ışık tuttu

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