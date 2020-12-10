soL TV'de bugün: Katar'a satış, salgında konut işçileri, İrlanda'da pandemi sınavı

soL TV'de günün programları duyuruldu.

soL TV'nin YouTube kanalından bugün yayınlanacak programlar ve ele alınacak konular şöyle:

16.30 soL Mikrofon

Ülke Varlıklarının Katar'a Satılması

soL Mikrofon bu hafta halkımıza ülkenin varlıklarının Katar’a satılması hakkındaki görüşlerini sordu.

20.00 soL Bakış

Salgın Koşullarında Konut İşçilerinin Durumu

Salgın tüm sektör ve iş kollarında olduğu gibi konut işçilerinin çalışma koşullarını da ağırlaştırdı. soL Bakış, konut işçilerinin durumunu Konut-İş Sendikası genel başkanı Alican Kayhan’a sordu.

21.00 Avrupa’ya soL Bakış

İrlanda’nın Pandemi Sınavı

Avrupa’ya soL Bakış’ın ilk programında pandemi döneminde İrlanda’nın durumunu gazeteci Çağdaş Gökbel ile konuştuk.