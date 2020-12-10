soL TV'de bugün: Katar'a satış, salgında konut işçileri, İrlanda'da pandemi sınavı

soL TV'de günün programları duyuruldu.
soL TV'nin YouTube kanalından bugün yayınlanacak programlar ve ele alınacak konular şöyle:
16.30 soL Mikrofon
Ülke Varlıklarının Katar'a Satılması
soL Mikrofon bu hafta halkımıza ülkenin varlıklarının Katar’a satılması hakkındaki görüşlerini sordu.
20.00 soL Bakış
Salgın Koşullarında Konut İşçilerinin Durumu
Salgın tüm sektör ve iş kollarında olduğu gibi konut işçilerinin çalışma koşullarını da ağırlaştırdı. soL Bakış, konut işçilerinin durumunu Konut-İş Sendikası genel başkanı Alican Kayhan’a sordu.
21.00 Avrupa’ya soL Bakış
İrlanda’nın Pandemi Sınavı
Avrupa’ya soL Bakış’ın ilk programında pandemi döneminde İrlanda’nın durumunu gazeteci Çağdaş Gökbel ile konuştuk.