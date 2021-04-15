soL TV'de bugün: Kanal İstanbul yıkım projesidir

soL TV bugün soL Bakış ve Dünyanın Politikası programlarıyla izleyici karşısında.

20:00 Dünyanın Politikası

Kanada Komünist Partisi lideri Liz Rowley ile Kanada’daki güncel gelişmeler üzerine...

Dünyanın Politikası’nın bu haftaki konuğu Kanada Komünist Partisi genel başkanı Liz Rowley. Programda Trudeau hükümetinin pandemiyle imtihanı, Kanada solunun gündemi ve Biden dönemiyle birlikte ABD-Kanada ilişkilerinin seyri gibi detaylar masaya yatırılıyor.

21:00 soL Bakış

Kanal İstanbul yıkım projesidir

Türkiye Komünist Partisi İstanbul İl Örgütü'nün çağrısıyla bugün saat 14.00'te Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ataşehir hizmet binası önünde İstanbullular Kanal İstanbul projesi için itiraz dilekçelerini veriyor. soL Bakış Kanal İstanbul'a hayır diyen İstanbulluların arasında...