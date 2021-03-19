soL TV'de bugün: HDP'nin kapatılması davası

soL TV'de bugün soL Mikrofon, Boyun Eğmeyen Şarkılar, Ebeveyn Okulu programları yayınlanacak.

Haber Merkezi

soL TV'nin yayın akışı şöyle:

19:30 soL Mikrofon 
HDP'nin kapatılması davası

soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve HDP'nin kapatılma davası hakkında görüşlerini soruyoruz: Doğru buluyor musunuz, neden yapılıyor? 

20:00 Boyun Eğmeyen Şarkılar 
Meyhane Şarkıları

Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta meyhane şarkıları işleniyor. Konuğumuz Tansel Sarı ile enstrümanı olan kanun ve müzik yaşamını konuşuyoruz. 

21:00 Ebeveyn Okulu
Okul fırsatını bulamayanlar için ne yapalım? I

Ebeveyn Okulu programında bu hafta eğitim fırsatı bulamayan çocuklar için neler yapılabileceğini konuşuyoruz: Farklı gelişimsel özellikli çocukların gerektiği gibi yetiştirilmesinin önemi nedir? Örgün eğitim sitemi dışında kalmak durumunda olanların toplum dışında kalmaları ve sonuçları. 

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