soL TV'de bugün: HDP'nin kapatılması davası

soL TV'nin yayın akışı şöyle:

19:30 soL Mikrofon

HDP'nin kapatılması davası

soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve HDP'nin kapatılma davası hakkında görüşlerini soruyoruz: Doğru buluyor musunuz, neden yapılıyor?

20:00 Boyun Eğmeyen Şarkılar

Meyhane Şarkıları

Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta meyhane şarkıları işleniyor. Konuğumuz Tansel Sarı ile enstrümanı olan kanun ve müzik yaşamını konuşuyoruz.

21:00 Ebeveyn Okulu

Okul fırsatını bulamayanlar için ne yapalım? I

Ebeveyn Okulu programında bu hafta eğitim fırsatı bulamayan çocuklar için neler yapılabileceğini konuşuyoruz: Farklı gelişimsel özellikli çocukların gerektiği gibi yetiştirilmesinin önemi nedir? Örgün eğitim sitemi dışında kalmak durumunda olanların toplum dışında kalmaları ve sonuçları.