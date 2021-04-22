soL TV'de bugün: Gençlerin psikolojik çıkmazları

soL TV'de bu akşam Gençler Tartışıyor programında gençler arasında yaygınlaşan psikolojik sorunlar ele alıyor. Avrupa'ya soL Bakış'ta ise Oxford Üniversitesi'nden Eren Korkmaz ile İngiltere'deki güncel gelişmeler değerlendiriliyor.

19:00 Gençler Tartışıyor

Bir tartışma konusu: Gençlerin psikolojik çıkmazları

Bu hafta Gençler Tartışıyor programında gençler arasında yaygınlaşan stres, kaygı bozuklukları, depresyon gibi sorunları ve sebeplerini tartıştık.

20:00 Avrupa'ya soL Bakış

İngiltere'de neler oluyor?

Avrupa'ya soL Bakış programına bu hafta Oxford Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Fakültesi Öğretim üyesi Dr. Eren Korkmaz ile İngiltere'de yaşanan güncel gelişmeleri konuşuyoruz.