soL TV'de bugün: Gençler Tartışıyor, Avrupa'ya soL Bakış, sanat emekçilerinin talepleri

soL TV, bugün "Gençler Tartışıyor", "Avrupa'ya soL Bakış" ve "soL Bakış" programları ile izleyici karşısında.

YouTube'dan yayın yapan soL TV'de bugünkü akış şöyle:

19.00 Gençler Tartışıyor

Final Haftası Sohbeti

Gençler bu hafta zaten zor olan final haftasının online eğitim dönemiyle geldiği durumu tartışıyor. Dönemin sonunu değerlendirirken önümüzdeki dönemden beklentilerimizi bu hafta sohbetimize konu ettik.

20.00 Avrupa'ya soL Bakış

Mitler ve Gerçekler: İskandinavya

İskandinav ülkeleri salgın döneminde sınıfta mı kaldı? İsveç ve Norveç'te yaşayan sağlık emekçileri Ceren Tamgüler ve Öncü Sancak, Anıl Acar'ın sorularını yanıtlıyor.

21.00 soL Bakış

Sanat emekçileri talep ediyor

Pandemi döneminde işsiz kalan, yok sayılan kültür sanat emekçileri Patronların Ensesindeyiz ağına katılarak Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı’nı kurdu. Dayanışma ağı bugün İstanbul ve Ankara'da taleplerini iletmek üzere İl Müdürlükleri önünde bir araya geldi. soL Bakış eylemlerden görüntüleri ve sanatçıların görüşlerini sizlerle paylaşıyor.