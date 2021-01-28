soL TV'de bugün: Gençler Tartışıyor, Avrupa'ya soL Bakış, sanat emekçilerinin talepleri

soL TV, bugün "Gençler Tartışıyor", "Avrupa'ya soL Bakış" ve "soL Bakış" programları ile izleyici karşısında.
YouTube'dan yayın yapan soL TV'de bugünkü akış şöyle:
19.00 Gençler Tartışıyor
Final Haftası Sohbeti
Gençler bu hafta zaten zor olan final haftasının online eğitim dönemiyle geldiği durumu tartışıyor. Dönemin sonunu değerlendirirken önümüzdeki dönemden beklentilerimizi bu hafta sohbetimize konu ettik.
20.00 Avrupa'ya soL Bakış
Mitler ve Gerçekler: İskandinavya
İskandinav ülkeleri salgın döneminde sınıfta mı kaldı? İsveç ve Norveç'te yaşayan sağlık emekçileri Ceren Tamgüler ve Öncü Sancak, Anıl Acar'ın sorularını yanıtlıyor.
21.00 soL Bakış
Sanat emekçileri talep ediyor
Pandemi döneminde işsiz kalan, yok sayılan kültür sanat emekçileri Patronların Ensesindeyiz ağına katılarak Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı’nı kurdu. Dayanışma ağı bugün İstanbul ve Ankara'da taleplerini iletmek üzere İl Müdürlükleri önünde bir araya geldi. soL Bakış eylemlerden görüntüleri ve sanatçıların görüşlerini sizlerle paylaşıyor.