soL TV'de bugün: Genç kadınlar İstanbul Sözleşmesi'ni tartışıyor

soL TV'de Gençler Tartışıyor programında bu haftanın konusu İstanbul Sözleşmesi... Avrupa'ya soL Bakış'ın gündemindeyse Hollanda'da seçimler ve pandemi konuşulacak.

Haber Merkezi

soL TV'de bugün Gençler Tartışıyor programında İstanbul Sözleşmesi ele alınıyor. Avrupa'ya soL Bakış'ta ise Hollanda'daki seçim sonuçları ve Avrupa'daki aşı karmaşası konuşuluyor.

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

19.00 Gençler Tartışıyor 
Genç kadınlar istanbul sözleşmesini tartışıyor

Komünist Kadınlar’la İstanbul Sözleşmesinin feshedilmesini konuştuk ve süreci değerlendirdik.

20.00 Avrupa'ya soL Bakış
Hollanda Seçimleri ve Pandemi

Hollanda seçim sonuçlarını nasıl değerlendirmeli? Salgınla mücadele başarılı mıydı? Avrupa'da aşı karmaşası. Tomris Cesuroğlu ve Mustafa Ayrancı, Anıl Acar'ın sorularını yanıtlıyor. 

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