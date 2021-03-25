soL TV'de bugün: Genç kadınlar İstanbul Sözleşmesi'ni tartışıyor

soL TV'de bugün Gençler Tartışıyor programında İstanbul Sözleşmesi ele alınıyor. Avrupa'ya soL Bakış'ta ise Hollanda'daki seçim sonuçları ve Avrupa'daki aşı karmaşası konuşuluyor.
soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:
19.00 Gençler Tartışıyor
Genç kadınlar istanbul sözleşmesini tartışıyor
Komünist Kadınlar’la İstanbul Sözleşmesinin feshedilmesini konuştuk ve süreci değerlendirdik.
20.00 Avrupa'ya soL Bakış
Hollanda Seçimleri ve Pandemi
Hollanda seçim sonuçlarını nasıl değerlendirmeli? Salgınla mücadele başarılı mıydı? Avrupa'da aşı karmaşası. Tomris Cesuroğlu ve Mustafa Ayrancı, Anıl Acar'ın sorularını yanıtlıyor.