soL TV'de bugün gazetecilik konuşulacak

soL TV'nin 20 Nisan tarihli yayın akışı şu şekilde:

19:00 Tarih ve Gelecek

İzmir Suikasti Davası

Tarih ve Gelecek'in bu bölümünde İzmir Suikasti Davası ele alınıyor. Atatürk'e suikast planının ortaya çıkarılmasıyla birlikte Cumhuriyet'in ilk yıllarına damgasını vuran gelişmeler, iç siyasi dengelerde de tayin edici bir etkiye sahip olmuştu. Volkan Algan'ın sorularını araştırmacı-tarihçi Mehmet Bozkurt yanıtlıyor.

20:00 İşçiden

Haberi üretenler

İşçiden bu hafta haber üretim süreci içerisinde yer alan basın çalışanlarını ele alıyor. Programda genç serbest gazetecilerin aktarımlarının ardından, stüdyo konukları akademisyen Gökhan Bulut ve gazeteci Kenan Şener, basın emekçilerinin çalışma koşullarını, gazetecilik mesleğinin AKP iktidarları döneminde geldiği noktayı tartışıyor.

21:30 Burası Ankara

Çiğdem Toker'le gazeteciliğe dair...

Burası Ankara'nın bu haftaki konuğu gazeteci Çiğdem Toker Erkan Yıldız'ın sorularını cevapladı.

Gazeteciliğe nerede ve nasıl başladı? Teknolojinin gelişimi gazeteciliği nasıl değiştirdi? Kimdir gazeteci? Tehdit alıyor mu? Ülkenin geleceğini nasıl görüyor?