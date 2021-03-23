soL TV'de bugün: Fatih Yaşlı'yla MHP tarihi

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

19:00 Tarih ve Gelecek

MHP tarihi

Tarih ve Gelecek'in bu bölümünde MHP tarihi ele alınıyor: AKP'yle kurduğu ittifaklık ilişkisi sayesinde iktidar ortağı olan MHP nasıl bir parti? Kuruluş dinamiklerinde ne yatıyor? Alpaslan Türkeş'in Türkiye tarihindeki 'özel' misyonu neydi? Volkan Algan'ın sorularını Fatih Yaşlı yanıtlıyor.

20:00 İşçiden

İki teker üzerinde

İşçiden bu hafta uzaktan alışverişin temel hizmet değerini yaratanları, pandemide evde kalamayanları, gece gündüz sokakta iki teker üzerinde olanları, motokuryeleri gündemine alıyor.

21:30 Burası Ankara

Suriye Savaşı'nın onuncu yılı

Suriye Savaşı'nın tarihsel arka planı, savaşın kırılma anları ve on yılın ardından Suriye'de oluşan tablo hakkında gazeteci Hasan Sivri ve Erman Çete, Erkan Yıldız'ın sorularını cevaplıyor.