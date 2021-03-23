soL TV'de bugün: Fatih Yaşlı'yla MHP tarihi

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:
19:00 Tarih ve Gelecek
MHP tarihi
Tarih ve Gelecek'in bu bölümünde MHP tarihi ele alınıyor: AKP'yle kurduğu ittifaklık ilişkisi sayesinde iktidar ortağı olan MHP nasıl bir parti? Kuruluş dinamiklerinde ne yatıyor? Alpaslan Türkeş'in Türkiye tarihindeki 'özel' misyonu neydi? Volkan Algan'ın sorularını Fatih Yaşlı yanıtlıyor.
20:00 İşçiden
İki teker üzerinde
İşçiden bu hafta uzaktan alışverişin temel hizmet değerini yaratanları, pandemide evde kalamayanları, gece gündüz sokakta iki teker üzerinde olanları, motokuryeleri gündemine alıyor.
21:30 Burası Ankara
Suriye Savaşı'nın onuncu yılı
Suriye Savaşı'nın tarihsel arka planı, savaşın kırılma anları ve on yılın ardından Suriye'de oluşan tablo hakkında gazeteci Hasan Sivri ve Erman Çete, Erkan Yıldız'ın sorularını cevaplıyor.