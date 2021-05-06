soL TV'de bugün: Faşizmden kurtuluş, Zafer Günü

soL TV'de bugün faşizmin yükselişinden Zafer Günü'ne kadar geçen süreci konu olan 'Avrupa'ya soL Bakış' programı yayında olacak.

Haber Merkezi

20:00 Avrupa'ya soL Bakış 

Faşizmden kurtuluş - Zafer günü

Almanya'da faşizmin yükselişinden Sovyetler Birliği’nin büyük  zaferine kadar ulaşan süreci Türkiye Komünist Partisi PMK üyesi Tevfik Taş ile konuşuyoruz.

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