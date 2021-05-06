20:00 Avrupa'ya soL Bakış
Faşizmden kurtuluş - Zafer günü
Almanya'da faşizmin yükselişinden Sovyetler Birliği’nin büyük zaferine kadar ulaşan süreci Türkiye Komünist Partisi PMK üyesi Tevfik Taş ile konuşuyoruz.
soL - İkizdere
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
soL TV'de bugün: Faşizmden kurtuluş, Zafer Günü
soL TV'de bugün faşizmin yükselişinden Zafer Günü'ne kadar geçen süreci konu olan 'Avrupa'ya soL Bakış' programı yayında olacak.
Haber Merkezi
20:00 Avrupa'ya soL Bakış
Faşizmden kurtuluş - Zafer günü
Almanya'da faşizmin yükselişinden Sovyetler Birliği’nin büyük zaferine kadar ulaşan süreci Türkiye Komünist Partisi PMK üyesi Tevfik Taş ile konuşuyoruz.