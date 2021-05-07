soL TV'de bugün: Esnafın durumu

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:
19.30 soL Mikrofon
Esnafın durumu
soL Mikrofon'da bu hafta İzmir'de esnafa pandemi dönemini sorduk: Pandemiden nasıl etkilendiniz? Devlet desteği aldınız mı?
20.00 Boyun Eğmeyen Şarkılar
İspanyol ve Meksika müziğinden örnekler
Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta Gülcan Altan ve Alper Kaptaş, İspanyol ve Meksika müziğininden örnekler veriyor.
21.00 Ebeveyn Okulu
Türkiye'de öğretmen olmak
Ebeveyn Okulu programında bu hafta uzman psikolog Burak İsmanur ve psikoterapist Dr. Nevin Eracar Türkiye’de öğretmen olmak üzerine bir söyleşi gerçekleştiriyor.