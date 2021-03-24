soL TV'de bugün: Erdoğan'ın açıklamalarını nasıl değerlendirmeli? 

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

20:00 soL Bilim ve Aydınlanma

Türkiye’de Kadın Cinayetlerinin Nedenleri ve Öneriler

Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından düzenlenen aydınlanma sohbetlerinde, bu hafta Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim alanı ile Sinirsel Mekanizmalar ve Beyin Bilim Alanının ortak emeğiyle hazırlanan “Türkiye’de Kadın Cinayetlerinin Nedenleri ve Öneriler” başlıklı raporu konuştuk. Suzan Şahin’in moderatörlüğündeki programın konukları ise Doç. Dr. İnci Boyacıoğlu ve Uzm. Dr. Aslıhan Çakaloğlu.

21:00 Kemal Okuyan’la Gündem

Erdoğan'ın açıklamalarını nasıl değerlendirmeli?

Gazeteci Şule Aydın soruyor TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan yanıtlıyor. Erdoğan'ın açıklamalarını nasıl değerlendirmeli? İstanbul Sözleşmesi'nin iptali ne anlama geliyor? Rusya-ABD-Çin eksenindeki hareketlenmenin nedenleri neler?