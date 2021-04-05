soL TV'de bugün emekli amirallerin bildirisi ve Montrö tartışması ele alınıyor

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

19:00 soL Kültür

Renkli Kütüphane: Çocuklar İçin Bilim Kitapları

Çocuklar için bilim kitapları her yaşta onların ufkunu açacak, yeni şeyler öğrenme isteğini destekleyecek, çocuk kütüphanesinin olmazsa olmaz başlıklarıdır. Özellikle bilimsel içeriklerin okul müfredatından kaldırılması, bilim kitaplarının izini sürmek, iyi kitapları çocukların hayatına sokmak için daha duyarlı olmamızı gerektiriyor. Bu programda yazar, bilim insanı Zelal Özgür Durmuş'la çocuklar için evrim kitapları ve bilim kitapları seçerken nelere dikkat etmeliyiz konusunda sohbet ettik.

20:00 soL Bakış

soL Bakış: Amaç salgınla mücadele değil

Geçtiğimiz hafta ilan edilen yeni önlemler ve yasaklar kapsamında kafe, bar ve restoranların bir kez daha kapatılacağı belirtildi. Ramazan boyunca işletmelerin kapalı olacak olması, 1 Mayıs'ın da yasak kapsamına alınması, kararın AKP'nin kongrelerinin hemen ardından alınması hükümetin niyetinin salgınla mücadele olmadığına işaret ediyor. soL Bakış kamerasını süreçten en çok etkilenen kafe bar sektörüne çeviriyor.

21:00 Dayanışma Meclisi Tartışıyor

Karadeniz’de çalkantıya kapıl(ma)mak

Emekli amiraller bildirisi, Möntrö Sözleşmesi tartışmaları, yükselen ABD-Rusya gerilimi. Ceyda Karan moderatörlüğünde Murat Akad, Engin Solakoğlu ve Mustafa Türkeş canlı yayında son gelişmeleri değerlendiriyor.