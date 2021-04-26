soL TV'de bugün: Ekonomi ve Merkez Bankası nereye gidiyor?

soL TV'nin bugünkü program akışı şu şekilde:

19:00 soL Kültür: Çocuk Buğu Bir de Biz

soL Kültür’ün bu haftaki konuğu Asaf Güven Aksel. Yazar, yeni çıkan kitabı “Çocuk Buğu Bir de Biz” ile ilgili İmran Aydın Tali’nin sorularını cevaplıyor.

20:00 Belgesel Gösterimi: Saşa: Çernobil'den Bir Çocuk

Çernobil Nükleer Kazası'nın yıldönümünde Roberto Chile ve Maribel Acosta Damas'ın yönettiği ve Küba'nın önemli insani destek programlarından biri olan Çernobil Çocukları'nın Rehabilitasyonu Programını konu alan belgeseli "Saşa: Çernobil'den Bir Çocuk" José Martí Küba Dostluk Derneği ortaklığı ile soL TV ekranlarında.

21.30 Dayanışma Meclisi Tartışıyor: Ekonomi ve Merkez Bankası Nereye Gidiyor?

Dayanışma Meslici Tartışıyor programında bu hafta ekonomi ve Merkez Bankası konuşuluyor. Dr. Fevzi Engin moderatörlüğünde gerçekleşecek canlı yayın programının konuşmacıları iktisat profesörü Oğuz Oyan, maliye profesörü Serdal Bahçe ve iktisat profesörü Hüseyin Özel.