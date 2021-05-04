soL TV'de bugün: Dünden bugüne sahaflık

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

19.00 Tarih ve Gelecek

Dünden bugüne sahaflık

Tarih ve Gelecek'in bu bölümünde sahaflık ve sahaflık tarihi konuşuldu. Volkan Algan'ın sorularını Sahaflar Derneği Başkanı Ümit Nar yanıtladı.

20.00 İşçiden

Bıçak kemikte!

İşçiden bu hafta, son 30 küsür yıldır Türkiye'de gerçekleşen hemen tüm kitlesel direniş ve eylemleri görüntülemiş ve içinde bulunmuş fotoğrafçı, şair Mehmet Özer'i ağırlıyor. Emekçilerin "bıçak kemikte" abisi Özer sınıf kavgasına nasıl katıldığını, fotoğraflarını ve mücadelesini anlatıyor.

21.30 Burası Ankara

Orhan Pamuk'la Veba Geceleri

Burası Ankara'nın bu haftaki konuğu yazar Kaya Tokmakçıoğlu ve Erkan Yıldız, Orhan Pamuk'un son romanı Veba Geceleri'ni konuşuyor.