soL TV'de bugün: Dünden bugüne sahaflık

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:
19.00 Tarih ve Gelecek
Dünden bugüne sahaflık
Tarih ve Gelecek'in bu bölümünde sahaflık ve sahaflık tarihi konuşuldu. Volkan Algan'ın sorularını Sahaflar Derneği Başkanı Ümit Nar yanıtladı.
20.00 İşçiden
Bıçak kemikte!
İşçiden bu hafta, son 30 küsür yıldır Türkiye'de gerçekleşen hemen tüm kitlesel direniş ve eylemleri görüntülemiş ve içinde bulunmuş fotoğrafçı, şair Mehmet Özer'i ağırlıyor. Emekçilerin "bıçak kemikte" abisi Özer sınıf kavgasına nasıl katıldığını, fotoğraflarını ve mücadelesini anlatıyor.
21.30 Burası Ankara
Orhan Pamuk'la Veba Geceleri
Burası Ankara'nın bu haftaki konuğu yazar Kaya Tokmakçıoğlu ve Erkan Yıldız, Orhan Pamuk'un son romanı Veba Geceleri'ni konuşuyor.