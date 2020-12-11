soL TV'de bugün: Boyun Eğmeyen Şarkılar, Dayanışma Meclisi Tartışıyor

soL TV'de günün programları duyuruldu.
soL TV'nin YouTube kanalından bugün yayınlanacak programlar ve ele alınacak konular şöyle:
16.00 Boyun Eğmeyen Şarkılar
Enver Aysever'le Nâzım Hikmet'e Dair
Gülcan Altan ve Enver Aysever Nâzım Hikmet'i anlatıyor. Bu hafta Gülcan Altan usta şairin şiirlerinden bestelenen şarkıları seslendiriyor.
21.00 Dayanışma Meclisi Tartışıyor
AB-Türkiye ilişkileri ve AB Yaptırımları
Musa Özuğurlu moderatörlüğünde Engin Solakoğlu, Ekin Oyan Altuntaş ve Burçak Özoğlu canlı yayında Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerinde güncel durumu değerlendiriyor.