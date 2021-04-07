soL TV'de bugün: Bir mücadele alanı olarak iklim değişikliği gerçekliği

soL TV'de bugün saat 19.00'da Ekoloji Sağlık ve Toplum, saat 20.00'de soL Bilim ve Aydınlanma ve saat 21.00'de Kemal Okuyan’la Gündem programları yayınlanacak.

19:00 Ekoloji Sağlık ve Toplum

Bir Mücadele Alanı Olarak İklim Değişikliği Gerçekliği

İklim değişikliği nedir? Sorunun üretim biçimindeki kökenlerini kavramak mücadele ekseninin doğru tanımlanmasında neden bu derece önemli? Bugünün ve yarının zararları hakkında temel doğrular neler? Mevcut Dünya düzeni içinde alınabilecek yol hangi çerçevelerle sınırlı? Sosyalizmin geçmiş çalışmaları nelerdi? Konularına bu programda temel bir giriş yapıyoruz.

20:00 soL Bilim ve Aydınlanma

Küba Hayat Kurtarır

soL Bilim ve Aydınlanma Programı'nda bu hafta sosyalist Küba'da salgın yönetimi ve aşı geliştirme çalışmalarını konuşuyoruz. José Marti Küba Dostluk Derneği temsilcisi doktor Cem Taylan Eren bir yandan süreci detaylarını anlatıyor; diğer yandan insanlığın ancak dayanışmayla ayakta durabileceğini Küba'nin gösterdiğini vurguluyor.

21:00 Kemal Okuyan’la Gündem

Gündemdeki gelişmeleri nasıl değerlendirmeliyiz?

Kemal Okuyan'la Gündem programında gazeteci Şule Aydın soruyor TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan yanıtlıyor. Gündemdeki gelişmeleri nasıl değerlendirmeliyiz?