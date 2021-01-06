soL TV'de bugün: Bilim ve Aydınlanma, soL Bakış, Kemal Okuyan'la Gündem

soL TV bugün üç programla izleyici karşısında.

soL Bilim ve Aydınlanma'da Hasan Karabıyık ile "Kuantum Kuramı ve Metafizik" konusunda söyleşi yer alacak.

soL Bakış'ta Boğaziçi Üniversitesi'nde AKP'li Rektör Melih Bulu'ya karşı eylemler konu ediliyor.

Bu haftadan itibaren çarşamba akşamları yayınlanacak Kemal Okuyan'la Gündem programında ise "Türban, darbe, atama: AKP'nin halleri" ele alınacak.

soL TV'de bugünkü yayın akışı şöyle:

16.00 soL Bilim ve Aydınlanma

Kuantum Kuramı ve Metafizik

Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından düzenlenen aydınlanma sohbetlerinde bu haftaki konumuz kuantum fiziğiydi. Konuğumuz Hasan Karabıyık ile, kuantum fiziğinden türetilen safsataları ele aldık. Kıvanç Ünlütürk’ün gerçekleştirdiği söyleşide, “Kuantum fiziği her şeyin belirsiz olduğunu mu söylüyor?”, “Kuantum fiziğinin olasılıksal yapısı geleceğe dair öngörü yapmanın imkansız olduğunu anlamına mı gelir?”, “Evrenin olasılıksal yapısı kadercilik için ne anlama gelmektedir?” gibi temel sorulara değindik.

20.00 soL Bakış

Boğaziçi Üniversitesi "Kayyuma Hayır"

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri AKP’li Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından "Kayyuma Hayır" demek için bugün yapacakları eyleme destek olmaları için öğrencilere, akademisyenlere ve sanatçılara çağrıda bulundu.

21.00 Kemal Okuyan'la Gündem

Türban, darbe, atama: AKP'nin halleri

Gazeteci Orhan Gökdemir soruyor TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan canlı yayında yanıtlıyor.