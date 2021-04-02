soL TV'de bugün: Bilim Kurulunu faydalı buluyor musunuz?

soL TV'de bugün soL Mikrofon, Boyun Eğmeyen Şarkılar ve Ebeveyn Okulu programları yayınlanacak.

Haber Merkezi

soL TV'nin bugünkü ayın akışı şöyle:

19:30 soL Mikrofon 
Bilim Kurulu nedir? 

soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza Bilim Kurulu hakkındaki görüşlerini sorduk: Bilim Kurulu nedir? Bilim Kurulunu faydalı buluyor musunuz?

20:00 Boyun Eğmeyen Şarkılar 
Barış Buran ile davul çalış stilleri 

Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta Davul'un tarihi ve çalış stillerini Barış Buran anlatıyor.

21:00 Ebeveyn Okulu 
Geleceğin insan profilini düşünmek I

Ebeveyn Okulu programında bu hafta geleceğin insan profili için planlamaların önemi konuşuyoruz. Eğitim ve kültür politikalarının amaç ve hedefleri nasıl belirleniyor? Öğretmen/eğitimci yetiştirme programları içerik ve biçim açısından yeterli mi?

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