soL TV'de bugün: Bilim Kurulunu faydalı buluyor musunuz?

soL TV'nin bugünkü ayın akışı şöyle:
19:30 soL Mikrofon
Bilim Kurulu nedir?
soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza Bilim Kurulu hakkındaki görüşlerini sorduk: Bilim Kurulu nedir? Bilim Kurulunu faydalı buluyor musunuz?
20:00 Boyun Eğmeyen Şarkılar
Barış Buran ile davul çalış stilleri
Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta Davul'un tarihi ve çalış stillerini Barış Buran anlatıyor.
21:00 Ebeveyn Okulu
Geleceğin insan profilini düşünmek I
Ebeveyn Okulu programında bu hafta geleceğin insan profili için planlamaların önemi konuşuyoruz. Eğitim ve kültür politikalarının amaç ve hedefleri nasıl belirleniyor? Öğretmen/eğitimci yetiştirme programları içerik ve biçim açısından yeterli mi?