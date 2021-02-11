soL TV'de bugün: Aşağı Bakmayanlar, Almanya'da neler oluyor?

soL TV'de Gençler Tartışıyor programının konusu Boğaziçi'ndeki direniş ve LGBT mücadelesi. Avrupa'ya soL Bakış'ın gündeminde ise Almanya var.

Haber Merkezi

soL TV bugün iki programla izleyici karşısında.

Gençler Tartışıyor programında Boğaziçi Üniversitesi'ndeki direnişe odaklanılırken, Avrupa'ya soL Bakış'ta ise Almanya gündeminin öne çıkan başlıkları değerlendiriliyor.

19.00 Gençler Tartışıyor 
Aşağı Bakmayanlar 

Bu hafta Gençler Tartışıyor programında Boğaziçi Üniversitesindeki direnişi tartışıyoruz. Direnişe destek veren liseli arkadaşlarımızdan, iktidarın hedefindeki LGBT mücadelesine konuyu muhataplarıyla konuşuyoruz.

20.00 Avrupa'ya soL Bakış
Almanya’da neler oluyor?

Avrupa'ya soL Bakış programına bu hafta TKP Almanya Koordinasyonu üyesi Haluk Arıcan konuk oluyor. Arıcan Almanya gündeminin öne çıkan başlıklarını değerlendiriyor.

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