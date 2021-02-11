soL TV'de bugün: Aşağı Bakmayanlar, Almanya'da neler oluyor?

soL TV bugün iki programla izleyici karşısında.
Gençler Tartışıyor programında Boğaziçi Üniversitesi'ndeki direnişe odaklanılırken, Avrupa'ya soL Bakış'ta ise Almanya gündeminin öne çıkan başlıkları değerlendiriliyor.
19.00 Gençler Tartışıyor
Aşağı Bakmayanlar
Bu hafta Gençler Tartışıyor programında Boğaziçi Üniversitesindeki direnişi tartışıyoruz. Direnişe destek veren liseli arkadaşlarımızdan, iktidarın hedefindeki LGBT mücadelesine konuyu muhataplarıyla konuşuyoruz.
20.00 Avrupa'ya soL Bakış
Almanya’da neler oluyor?
Avrupa'ya soL Bakış programına bu hafta TKP Almanya Koordinasyonu üyesi Haluk Arıcan konuk oluyor. Arıcan Almanya gündeminin öne çıkan başlıklarını değerlendiriyor.