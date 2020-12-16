soL TV'de bugün: Alâeddin Şenel'le söyleşi ve kapitalizmin kıskacında su kaynakları

soL TV bugün iki programla izleyici karşısında.

soL Bilim ve Aydınlanma'nın konuğu Doç. Dr. Alâeddin Şenel.

soL Bakış'ta ise "Kapitalizmin Kıskacında Su Kaynakları” başlıklı rapor mercek altına alınıyor.

16.00 soL Bilim ve Aydınlanma

Bilim İnsanlarının Yaşam Öyküsü: Alâeddin Şenel

Bilim ve Aydınlanma Akademisi her çarşamba soLTV'de Bilim ve Aydınlanma programları ile karşınızda oluyor. Aylık olarak dört farklı içeriğe sahip olan programların temalarından biri "bilim insanlarının yaşam öyküsü". Bu haftaki konuğumuz Doç. Dr. Alâeddin Şenel. Kendisi düşünce tarihi ve insanlık tarihi çalışmaları ve temel metin çevirileri ile biliniyor. Aynı zamanda Türkiye'deki aydınlanma mücadelesinin önemli bir neferi olmuş bir aydın. Şimdi Alâeddin Şenel ile gerçekleştirilen söyleşiyi yayımlıyoruz.

20.00 soL Bakış

Suyumuz da Kapitalizmin Saldırısı Altında

soL Bakış bu programda Bilim ve Aydınlanma Akademisi Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı Su Politikaları Komisyonu’nun hazırladığı “Kapitalizmin Kıskacında Su Kaynakları” başlıklı raporu mercek altına alıyor. Raporda, içme sularının metalaşması ve bununla bağlantılı olarak insanların suya ulaşımının engellendiğine dikkat çekiliyor.

Programları soL TV'nin YouTube kanalından izleyebilirsiniz: https://youtube.com/c/soLTVkanal