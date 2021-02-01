soL TV'de bugün: AKP’nin reform paketi ne getiriyor?

soL TV'de bugünün programı şu şekilde:
19.00 soL Kültür
Bale: Sanat! Spor!
soL Kültür’de bu hafta Türkiye Dans Federasyonu'nun açtığı “bale antrenörlüğü” programının ardından başlayan tartışmaları ve yaşanan gelişmeleri alanda üretimde bulunan sanatçıların görüşleri ile birlikte paylaşıyoruz.
20.00 soL Bakış
Migros ve Baldur İşçileri Direniyor
soL Bakış programında, Kocaeli Şekerpınar Migros işçileri ve Çayırova Baldur süspansiyon işçilerinin direnişlerini ve gerçekleşen işçi ziyaretlerinden görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz.
21.00 Dayanışma Meclisi Tartışıyor
AKP’nin reform paketi ne getiriyor?
Dayanışma Meclisi Tartışıyor programında bu hafta AKP’nin reform paketi tartışılıyor. Musa Özuğurlu moderatörlüğünde gerçekleşecek canlı yayın programının konuşmacıları Ali Rıza Aydın ve Mehmet Baran Selanik.