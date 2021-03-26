soL TV'de bugün: AKP’nin kongrelerine yurttaşlar ne diyor?

soL TV'de bugün soL Mikrofon, Boyun Eğmeyen Şarkılar ve Ebeveyn Okulu programları yayınlanacak.

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soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

19:30 soL Mikrofon 
AKP kongreleri

soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza AKP kongrelerini sorduk: Halka her yer yasakken AKP’nin kongreler yapmasını nasıl buluyorsunuz? 

20:00 Boyun Eğmeyen Şarkılar 
Jazz müziği ve tarihçesi

Bugün Jazz müziğinin kısa tarihçesi ve Jazz müziğinden örnekler Boyun Eğmeyen Şarkılar programında sizlerle. 

21:00 Ebeveyn Okulu 
Okul fırsatını bulamayanlar için ne yapalım? II

Ebeveyn Okulu programında bu hafta eğitim fırsatı bulamayan çocuklar için neler yapılabileceğini konuşmaya devam ediyoruz. Suça yönelmiş çocuklar için sosyal adaptasyon ve üretime dönük gelişim projeleri. Farklı gelişim özelliği gösterenlerin yaşamına sahip çıkacak sistemler. 

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