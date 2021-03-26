soL TV'de bugün: AKP’nin kongrelerine yurttaşlar ne diyor?

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

19:30 soL Mikrofon

AKP kongreleri

soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza AKP kongrelerini sorduk: Halka her yer yasakken AKP’nin kongreler yapmasını nasıl buluyorsunuz?

20:00 Boyun Eğmeyen Şarkılar

Jazz müziği ve tarihçesi

Bugün Jazz müziğinin kısa tarihçesi ve Jazz müziğinden örnekler Boyun Eğmeyen Şarkılar programında sizlerle.

21:00 Ebeveyn Okulu

Okul fırsatını bulamayanlar için ne yapalım? II

Ebeveyn Okulu programında bu hafta eğitim fırsatı bulamayan çocuklar için neler yapılabileceğini konuşmaya devam ediyoruz. Suça yönelmiş çocuklar için sosyal adaptasyon ve üretime dönük gelişim projeleri. Farklı gelişim özelliği gösterenlerin yaşamına sahip çıkacak sistemler.