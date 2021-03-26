soL TV'de bugün: AKP’nin kongrelerine yurttaşlar ne diyor?

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:
19:30 soL Mikrofon
AKP kongreleri
soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza AKP kongrelerini sorduk: Halka her yer yasakken AKP’nin kongreler yapmasını nasıl buluyorsunuz?
20:00 Boyun Eğmeyen Şarkılar
Jazz müziği ve tarihçesi
Bugün Jazz müziğinin kısa tarihçesi ve Jazz müziğinden örnekler Boyun Eğmeyen Şarkılar programında sizlerle.
21:00 Ebeveyn Okulu
Okul fırsatını bulamayanlar için ne yapalım? II
Ebeveyn Okulu programında bu hafta eğitim fırsatı bulamayan çocuklar için neler yapılabileceğini konuşmaya devam ediyoruz. Suça yönelmiş çocuklar için sosyal adaptasyon ve üretime dönük gelişim projeleri. Farklı gelişim özelliği gösterenlerin yaşamına sahip çıkacak sistemler.