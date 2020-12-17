soL TV'de bugün

soLTV'nin 17 Aralık'ta soL Mikrofon ve Dünyanın Politikası programları yayınlanacak.

Saat 16.30 yayınlanacak soL Mikrofon'da bu hafta halka Covid-19 aşısı hakkındaki görüşleri soruldu.

Saat 20.00'de yayınlanacak Dünyanın Politikası programına ise Tüm Hindistan Barış ve Dayanışma Örgütü Genel Sekreteri ve Hindistan Komünist Partisi Siyasi Büro üyesi Pallab Sengupta konuk oluyor. Programda tarihin en geniş katılımlı grevine sahne olan Hindistan'daki önemli siyasi gelişmeler ve emperyalizmin Güney Asya'daki müdahaleleri ele alınırken, gerek Hindistan'daki gerekse Asya'daki barış mücadelesi konuşuluyor.