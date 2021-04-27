soL TV'de bugün: 1 Mayıs'a doğru...

soL TV'de bugünkü yayın akışı şöyle:

19.00 Tarih ve Gelecek

Erken Cumhuriyet Döneminde Türk - Soyvet Ekonomik ilişkileri

Tarih ve Gelecek'in bu bölümünde erken Cumhuriyet döneminde Türk-Sovyet ekonomik ilişkileri konuşulacak. Araştırmacı-tarihçi Barış Zeren'in sorularını, Rus arşivlerinde yaptığı çalışması kitap haline gelen akademisyen Erdal Bilgiç yanıtlıyor.

20.00 İşçiden

1 Mayıs'a doğru...

Düzenin salgını bahane ederek artırdığı saldırı ve engellemelerin ortasında 2021 yılının 1 Mayıs'ına hazırlanırken İşçiden, bu hafta bugüne kadar programa konuk olmuş emekçilerin katkılarıyla yayınlarda biriktirdiği birlik mücadele ve dayanışma gündemlerini izleyicilerle paylaşıyor.

21.30 Burası Ankara

Sınıfın Sınırlarında Gazeteciler ve Proleterleşme

Burası Ankara'nın bu haftaki konuğu Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Çağrı Kaderoğlu Bulut, gazetecilerin proleterleşme sürecini, korkularını ve gazeteciliğin dönüşümü anlatıyor.