soL TV'de Bilim ve Aydınlanma'da bu hafta: Sosyalist Gelecek ve Planlama

soL TV'de bugün saat 16.00'da soL Bilim ve Aydınlanma programı yayınlandı.

Bu hafta Sosyalist Gelecek ve Planlama başlığında Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) Yürütme Kurulu Sekreteri Erhan Nalçacı ve BAA Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı üyesi Ali Somel’i konuk oldu.

Konuşmacılar, geçen yıl Aralık ayında düzenlenen Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu süreci hakkında bilgi verdi ve bu yıl sürecin nasıl yürüdüğünü anlattı. Ayrıca Ali Somel Türkiye tarihinde daha önceki yıllarda sosyalist gelecek ve planlama çalışmalarıyla ilgili önemli dönemeçlerin altını çizdi.