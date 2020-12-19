soL TV yaşamı boyunca aydın olmanın sorumluluğuyla karanlığa karşı mücadele eden Aziz Nesin'i, doğumunun 105. yılında yayınladığı belgeselle anıyor.
Aziz Nesin Belgeseli 20 Aralık pazar günü saat 12.00'de soL TV'den izlenebilecek.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL TV'de Aziz Nesin Belgeseli
Aziz Nesin doğumunun 105. yılında soL TV'de bir belgeselle anılacak.
Haber Merkezi
soL TV yaşamı boyunca aydın olmanın sorumluluğuyla karanlığa karşı mücadele eden Aziz Nesin'i, doğumunun 105. yılında yayınladığı belgeselle anıyor.
Aziz Nesin Belgeseli 20 Aralık pazar günü saat 12.00'de soL TV'den izlenebilecek.