soL TV'de 8 Aralık programı

soL TV'de günün programı belli oldu. Bugün üç farklı program izleyenlerle buluşacak.

Saat 16.00'da Tarih ve Gelecek'te bugün 3 bölümlük İttihat ve Terakki Cemiyeti serisinin ikinci programı yayınlanıyor. Bu programda II. Meşrutiyet'in Osmanlı'daki yankısı, Meclis seçimleri, İTC'nin denetleme iktidarı, 31 Mart Ayaklanması konuşulacak. Volkan Algan'ın sorularını araştırmacı yazar Mehmet Bozkurt yanıtlıyor.

Hindistan genel grevi: Tarihin en büyük işçi-köylü eylemi

İşçiden'de bu hafta 26 Kasım 2020'de 250 milyon kişinin katılımıyla gerçekleşen genel grev ve sonrasında sürmekte olan eylemler gündeme alınıyor. Programa Hindistan Komünist Partisi-Marksist (CPIM) Politbüro üyesi ve Hindistan Sendikalar Merkezi (CITU) Genel Sekreteri Tapan Sen konuk olarak katılıyor. İşçiden ayrıca, bu heyecan ve umut verici sürecin görüntülerini soLTV izleyicileriyle paylaşıyor. Program saat 20.00'de.

Emekli diplomat Engin Solakoğlu ile söyleşi

"Monşer ne demek? Dışişleri'ne Fethullahçıları kim doldurdu? AB Türkiye için yaptırım kararı alacak mı? PKK elçiliği bastığında nasıl davrandı? Pek çok insan kapağı yurtdışına atmaya çalışırken neden geri döndü?" Emekli diplomat Engin Solakoğlu sat 21.30'da yayınlanacak Burası Ankara programında yanıtladı.