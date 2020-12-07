soL TV'de 7 Aralık programı

soL TV'de günün programı belli oldu. Bugün iki farklı program izleyenlerle buluşacak.

Saat 16.00'daki soL Kültür programında Renkli Kütüphane'de çocuk kitapları ve çocuk kitaplarıyla ilgili her türlü konuyu ele alınacak. Çocuk kitaplarına ilgi duyan ya da konuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen yetişkinlere hitap eden programda çocuklara doğru kitap seçimi, yaş gruplarına göre kitap önerilerinin yanında; bilim, pedagoji, çevre ve başka alanlarda kitap tanıtımlarıyla beraber alana katkı sunan konuklar da yer alacak. Bu hafta 0-3 yaş grubunda okuma kültürlerinin nasıl geliştiği ele alınarak kitap önerilerinde bulunuluyor.

Ekonomi düzeliyor mu?

Gazeteci Gökhan Kazbek soruyor, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan yanıtlıyor: Asgari ücret ne olmalı, ekonomi düzeliyor mu, faturalar ne olacak? Program saat 21.00'de soL TV'de.