soL TV'de 4 Aralık programı

soL TV'de bugün saat 16.00'da Boyun Eğmeyen Şarkılar, saat 16.30'da soL Mikrofon, saat 21.00'de ise Dayanışma Meclisi Tartışıyor programları yayınlanacak.

Haber Merkezi

soL TV'de günün programı belli oldu. Bugün üç farklı program izleyenlerle buluşacak.

İlk Albümden Şarkılar

Gülcan Altan bu haftaki programında, müzisyen dostlarıyla birlikte ilk albümünden şarkılar seslendiriyor. Boyun Eğmeyen Şarkılar programı 16.00'da yayınlanacak.

Ekonomik Krizin Sorumlusu Kim? 

Güncel gelişmeler hakkında sokağın nabzını tutan soL Mikrofon, bu hafta  halkımıza ekonomik krizin sorumlusunu sordu. Program saat 16.30'da.

Türkiye’de Medyanın Durumu

Ceyda Karan'ın moderatörlüğünde Enver Aysever, Orhan Gökdemir ve Barış Pehlivan canlı yayında basın dünyasında yaşananları masaya yatırıyor. Dayanışma Meclisi Tartışıyor programı saat 21.00'de soL TV'de.

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