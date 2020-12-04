soL TV'de 4 Aralık programı

soL TV'de günün programı belli oldu. Bugün üç farklı program izleyenlerle buluşacak.
İlk Albümden Şarkılar
Gülcan Altan bu haftaki programında, müzisyen dostlarıyla birlikte ilk albümünden şarkılar seslendiriyor. Boyun Eğmeyen Şarkılar programı 16.00'da yayınlanacak.
Ekonomik Krizin Sorumlusu Kim?
Güncel gelişmeler hakkında sokağın nabzını tutan soL Mikrofon, bu hafta halkımıza ekonomik krizin sorumlusunu sordu. Program saat 16.30'da.
Türkiye’de Medyanın Durumu
Ceyda Karan'ın moderatörlüğünde Enver Aysever, Orhan Gökdemir ve Barış Pehlivan canlı yayında basın dünyasında yaşananları masaya yatırıyor. Dayanışma Meclisi Tartışıyor programı saat 21.00'de soL TV'de.
soL TV'yi izlemek için abone olun: https://www.youtube.com/soLTVkanal