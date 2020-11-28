soL TV'de 30 Kasım programı

soL TV'de bugün saat 16.00'da soL Kültür, 20.00'de soL Bakış, 21.00'de Kemal Okuyan'la Gündem programları yayınlanacak.

Haber Merkezi

soL TV'de bugün saat 16.00'da yayınlanacak olan soL Kültür, bu hafta piyanist Dengin Ceyhan'ı konuk ediyor. Programda Ceyhan'la, Ekim ayında yayınlanan "Dengin Plays Chopin Nocturnes" albümü ve pandemi döneminde müzisyenlerin yaşadıkları üzerinde bir sohbet gerçekleştiriliyor.

İzmir'de yaşanan yıkımın üstünden bir ay geçti fakat her şey eskisi gibi. Deprem de depremzedeler de unutuldu. soL Bakış saat 20.00'de depremzedelerin durumunu mercek altına alıyor. 

Saat 21.00'de yayınlanacak olan Kemal Okuyan'la Gündem programında "Salgında halk ne yapmalı?" sorusu gündem ediliyor. Gazeteci Musa Özuğurlu soruyor TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan yanıtlıyor.

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