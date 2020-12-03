soL TV'de 3 Aralık programı

soL TV'de günün programı belli oldu. Bugün iki farklı program izleyenlerle buluşacak.

20.00 Dünyanın Politikası

İspanya İşçileri Komünist Partisi ile İspanya kapitalizminin Batı Sahra'daki emperyal vizyonu üzerine...

Dünyanın Politikası’nın bu haftaki konukları İspanya İşçileri Komünist Partisi Siyasi Büro üyesi Raúl Martínez ile Abdellahi Atman. Programda, yaşanan insan hakları ihlalleriyle gündeme gelen Batı Sahra halklarının mücadelesi ve İspanya kapitalizminin bölgedeki planları ele alınırken, İspanyol ve Batı Sahra halklarının emperyalizme karşı birlikte mücadelelerinin önemi vurgulanıyor.

21.00 Gençler Tartışıyor

İstanbul'da mücadelenin ayak izleri

Bu hafta İstanbul`un sokaklarında Türkiye`nin aydın kadınlarının izini sürüyoruz. Komünist bir öncü işçiden Hitleri reddeden büyük bir arkeoloğa, barışın ve sosyalizmin sesi olan bir sosyologdan mücadeleci bir yazara. Boyun eğmeyen kadınların hayatları...

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