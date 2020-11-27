soL TV'de 27 Kasım programı

soL TV'de bugün 16.00'da Boyun Eğmeyen Şarkılar, 16.30'da soL Mikrofon, 21.00'de Dayanışma Meclisi Tartışıyor programları yayınlanacak.

Saat 16.00'da yayınlanacak olan "Boyun Eğmeyen Şarkılar"da bu hafta Gülcan Altan müzisyen dostlarıyla birlikte Küba haklının şarkılarını ve şarkıların ortaya çıkış öykülerini paylaştı.

soL Mikrofon yeni pandemi kısıtlamalarını yurttaşlarımıza sordu. "Pandemi kısıtlamalarının virüsün yayılış hızını etkilediğini düşünüyor musunuz? Ve virüsün yayılış hızını engellemek için nasıl tedbirler alinmaliydi?" sorularının yöneltildiği program saat 16.30'da.

Saat 21.00'de yayınlanacak olan Dayanışma Meclisi Tartışıyor programında Gamze Yücesan Özdemir'in moderatörlüğünde Aslıhan Çakaloğlu, Zehra Güner Karaoğlu ve Müjde Tozbey canlı yayında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında "Kadının Toplumsal Eşitliği"ni değerlendiriyor.