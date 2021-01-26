soL TV'de 26 Ocak programı

soL TV'de bugünün programı şu şekilde:
19.00 Tarih ve Gelecek
Tanzimat: İtiraf edilmemiş devrim
Tarih ve Gelecek'in bu haftaki bölümünde Tanzimat'ın yakın tarih açısından ne anlama geldiği konuşuluyor. Volkan Algan'ın sorularını araştırmacı-tarihçi Barış Zeren yanıtlıyor.
20.00 İşçiden
Aşının Emekçileri, Emekçilerin Aşısı
İşçiden bu hafta, aşı gündemini emekçilerin perspektifinden ele alıyor. Programda bir yıldan az sürede kullanıma hazır hale gelen Covid-19 aşısının ortaya çıkışındaki her aşamaya değer katan emek biçimleri görünür kılınıyor. İşçiden, izleyicilere aşının emekçileri sayesinde COVID19 aşılarının sermayenin değil emekçilerin aşısı olduğunu hatırlatıyor.
21.30 Burası Ankara
TKP'nin 100.yaşında " Parti Tarihi"
Burası Ankara'nın bu haftaki konuğu Aydemir Güler, TKP'nin yüz yıllık tarihini ele alan ve ilk cildi yakın zamanda yayımlanan "Parti Tarihi" isimli kaynak çalışma ile ilgili soruları yanıtlıyor.