soL TV'de 26 Ocak programı

soL TV'de bugün saat 19.00'da Tarih ve Gelecek, 20.00'de İşçiden ve 21.30'da Burası Ankara programları yer alıyor.

Haber Merkezi

soL TV'de bugünün programı şu şekilde:

19.00 Tarih ve Gelecek 
Tanzimat: İtiraf edilmemiş devrim 

Tarih ve Gelecek'in bu haftaki bölümünde Tanzimat'ın yakın tarih açısından ne anlama geldiği konuşuluyor. Volkan Algan'ın sorularını araştırmacı-tarihçi Barış Zeren yanıtlıyor.

20.00 İşçiden
Aşının Emekçileri, Emekçilerin Aşısı

İşçiden bu hafta, aşı gündemini emekçilerin perspektifinden ele alıyor. Programda bir yıldan az sürede kullanıma hazır hale gelen Covid-19 aşısının ortaya çıkışındaki her aşamaya değer katan emek biçimleri görünür kılınıyor. İşçiden, izleyicilere aşının emekçileri sayesinde COVID19 aşılarının sermayenin değil emekçilerin aşısı olduğunu hatırlatıyor.

21.30 Burası Ankara 
TKP'nin 100.yaşında " Parti Tarihi"

Burası Ankara'nın bu haftaki konuğu Aydemir Güler, TKP'nin yüz yıllık tarihini ele alan ve ilk cildi yakın zamanda yayımlanan "Parti Tarihi" isimli kaynak çalışma ile ilgili soruları yanıtlıyor.

Haber

Okuyan'dan 'askıda aşı' değerlendirmesi: Böyle muhalefet edilmez