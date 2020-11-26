soL TV'de 26 Kasım programı

soL TV'de bugün 16.00'da soL Mikrofon, 20.00'de Dünyanın Politikası, 21.00'de Gençler Tartışıyor programları yayınlanacak.

Saat 16.00'da yayınlanacak olan soL Mikrofon yeni pandemi kısıtlamalarını yurttaşlara sordu. Pandemi kısıtlamalarının virüsün yayılış hızını etkilediğini düşünüyor musunuz? Ve virüsün yayılış hızını engellemek için nasıl tedbirler alınmalıydı? Bu iki soruyu yurttaşlara yöneltti.

Dünyanın Politikası'nda bu akşam Venezuela'da Yaklaşan Seçimler ve Emekçilerin Durumu Venezuela Komünist Partisi Merkez Komite üyesi ve uluslararası ilişkiler sorumlusu Carolus Wimmer'in katılımıyla değerlendirilecek. Programda yıllardır ABD'nin tek taraflı abluka uyguladığı, sabotajlarla, darbe girişimleriyle de müdahale etmeye çalıştığı Venezuela’da 6 Aralık’ta gerçekleşecek seçimler ele alınırken, emekçi sınıfların durumu masaya yatırılacak.

Saat 21.00'de yayınlanacak olan Gençler Tartışıyor programında ise üç genç kadın konuk ülkedeki gelişmeleri, gençlerin gelecek kaygısını ve Z Kuşağı meselesini masaya yatıracak.