soL TV'de 24 Kasım Salı programı

soL TV'de bugün saat 16.00'da Tarih ve Gelecek programının 3. bölümünde Türkiye tarihinin her zaman tartışma konusu olmuş başlıklarından birisi olan İttihat ve Terakki Cemiyeti mercek altına alınıyor. Üç bölümde tamamlanacak serinin ilk bölümünde Cemiyet'in kuruluşundaki etkili olan iç ve dış koşullar, iTC'nin yükselişi, nasıl bir örgüt yapısına sahip olduğu ve 2. Meşrutiyet'in ilanı ele alınıyor.

Saa 20.00'de başlayacak İşçiden'de bu hafta emekçi kadınlar salgın dönemiyle birlikte derinleşen saldırı, tehdit ve çifte iş yüklerini tartışıyor.

Burası Ankara programında ise bir aile hekiminin gözünden pandemi anlatılıyor. Program saat 21.30'da.