soL TV'de 23 Kasım Pazartesi programı

soL TV'de bugün saat 16.00'da soL Kültür programında başlayan "Gelenekten Geleceğe Sovyet Sanatına 21. Yüzyıldan Bakmak” başlıklı söyleşi serisi, Yiğit Günay ve Olgu Ülkenciler’in sanat ve hayat arasındaki çizgiyi ortadan kaldırmayı hedefleyen ve sanat tarihinde bir kırılmaya neden olan Sovyet Avangardı üzerine gerçekleştirdikleri söyleşi ile son buluyor.

Her şey bir avuç patrona kazandırmak için. Ekonomik krizin yükünü emekçiye yükleyerek kurtulmaya çalışan AKP'nin "Çılgın Projeleri"nin salgın nedeniyle artan yükü de halkın sırtında. Saat 20.00'de "AKP’nin Çılgın Projeleri" konulu soL Bakış programı yayınlanacak.

Saat 21.00'de yayınlanacak Kemal Okuyan'la Gündem programında "Muhalefet AKP'nin bölünmesine mi bel bağladı?" sorusunu Gazeteci Şule Aydın soracak TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan yanıtlayacak.