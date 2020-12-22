soL TV'de 22 Aralık programı

soL TV'de günün programları duyuruldu.

soL TV'nin YouTube kanalından bugün yayınlanacak programlar ve ele alınacak konular şöyle:

16.00 Tarih ve Gelecek

İttihat ve Terakki Cemiyet - 3

Tarih ve Gelecek programının 7. bölümünde İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin anlatıldığı üç programlık serinin sonuna geliniyor. Bu bölümde Babıali Baskını, Mahmut Şevket Paşa Suikasti, 1. Dünya Savaşı gibi çalkantılı olaylar ele alınıyor.

20.00 İşçiden

Yapıcılar

...Yapıcılar türkü söylüyor,

yapı türkü söyler gibi yapılmıyor ama.

Bu iş biraz daha zor.

(Nazım Hikmet, 1955 Yapıyla Yapıcılar şiirinden)

İşçiden'in bu haftaki konukları inşaat işçileri. Programda AKP döneminde rant ve yağmanın öne çıktığı alanlardan olan inşaat sektöründeki çalışma koşullarının durumu ve buna karşı mücadele olanakları ele alınıyor.

21.30 Burası Ankara

2020 ne götürdü? 2021 ne getirecek?

Bu hafta Burası Ankara, akademisyen, yazar Fatih Yaşlı’yı konuk etti. Yaşlı, 2020 yılını değerlendirirken, gelecekten umut beslemenin kaynaklarına da değindi. Programda ayrıca, bir futbol maçında başlayan ırkçılık tartışmalarından, Franco İspanyası ile AKP Türkiyesi arasındaki benzerliklere kadar pek çok konu ele alındı.