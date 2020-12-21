soL TV'de 21 Aralık programı

soL TV'de günün programları duyuruldu.

soL TV'nin YouTube kanalından bugün yayınlanacak programlar ve ele alınacak konular şöyle:

16.00 soL Kültür

Dîsa: Kürtçe Ezgileri Klasik Müzikle Buluşturan Albüm

soL Kültür'de bu hafta Erivan Radyosu'nda 1955-1990 yılları arasında kayda alınmış Kürtçe ezgileri klasik müzikle buluşturan Dîsa albümü konuşulacak. Günselin Seda Çetinkaya moderatörlüğünde gerçekleşen programa albümün yapımcısı Özkan Öztaş ile albümünün müzik yönetmeni Yusuf Yalçın konuk oluyor.

20.00 soL Bakış

Irak Bölgesel Yönetiminde Güç Oyunları

Geçen hafta Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı birçok kentte kriz ve yolsuzluklar gerekçesiyle başlayan eylemler hızla büyüdü. Protestolara müdahale sırasında 8 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı. soL Bakış bu programda, Irak'ın kuzeyindeki gerginliği mercek altına alıyor.

21.00 Kemal Okuyan'la Gündem

Komünistler Bugünkü Rusya İçin Ne Düşünüyor?

Gazeteci Ulaş Can soruyor TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan yanıtlıyor: Komünistler bugünkü Rusya için ne düşünüyor?