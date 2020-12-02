soL TV'de 2 Aralık programı

soL TV'de bugün saat 16.00'da soL Bilim ve Aydınlanma, saat 20.00'de de soL Bakış programları yayınlanacak.

Bilim ve Aydınlanma programına bu hafta Sosyalist Gelecek ve Planlama başlığında BAA Yürütme Kurulu Sekreteri Erhan Nalçacı ve BAA Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı üyesi Ali Somel konuk oluyor. Konuşmacılar, geçen yıl Aralık ayında düzenlenen Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu hakkında bilgi verip, bu yıl sürecin nasıl yürüdüğünü anlatacaklar. Ayrıca Ali Somel Türkiye tarihinde daha önceki yıllarda sosyalist gelecek ve planlama çalışmalarıyla ilgili önemli dönemeçlerin altını çizecek.

İstanbul Borsası'nın yüzde 10'unun apar topar Katarlılara satılmasıyla birlikte Katar Kraliyet Ailesi ile Beştepe Sarayı arasındaki karmaşık ilişkiler yeniden gündeme geldi. soL Bakış bu programda Ankara'dan Doha'ya uzanan alışveriş ağını mercek altına alıyor.