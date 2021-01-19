soL TV'de 19 Ocak programı

soL TV'nin bugünkü program akışı şöyle:

19.00 Tarih ve Gelecek

Şeyh Bedrettin İsyanı

Tarih ve Gelecek programında bu hafta Şeyh Bedrettin İsyan'ı ele alınıyor. Şeyh Bedrettin kimdi, neden isyan etmişti? Bu isyanı Osmanlı'daki diğer isyanlardan ayıran özellikler nelerdi? Volkan Algan soruyor, araştırmacı-tarihçi Mehmet Bozkurt yanıtlıyor.

20.00 İşçiden

Kültür sanat emekçileri sesleniyor!

İşçiden'de bu hafta kültür sanat emekçilerinin gündemleri var. Ankara stüdyoda ve İstanbul'dan telefon bağlantısı ile programa konuk olan müzisyenler, pandemi öncesi ve sonrası çalışma ve yaşam koşullarını aktarıyor, ses ve sözleriyle tüm kültür sanat emekçilerini örgütlenmeye ve mücadeleye davet ediyorlar.

21.30 Burası Ankara

Türkiye'nin Düzeni

Bu hafta Burası Ankara'nın konukları gazeteci-yazar Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan oluyor. Programda Türkiye'nin içine düştüğü Cendere düzeni konuşulurken, Terkoğlu ve Pehlivan'ın kendilerine yönelen iktidar baskısına direnme biçimleri de ele alınıyor.