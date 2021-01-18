soL TV'de 18 Ocak programı

soL TV'nin bugünkü program akışı şöyle:

19.00 soL Kültür

Renkli Kütüphane: 3-6 yaş grubu için kitap önerileri

Renkli Kütüphane'nin ikinci programında 3-6 yaş grubunda okuma kültürlerinin nasıl geliştiğini ele alacağız ve kitap önerilerinde bulunacağız. Bu programımıza ayrıca çocuk kitaplarının değerli yazarı Hafize Çınar Güner de konuğumuz oldu. Çocuk kitapları ve çocuk kitaplarıyla ilgili her türlü konuyu ele alacağımız programımız çocuk kitaplarına ilgi duyan ya da konuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen her yetişkine hitap ediyor.

Dayanışma Meclisi Tartışıyor

20.00 soL Bakış

2 Bin 427: Kapitalizm Öldürür!

Ülkemiz ağır bir ekonomik kriz ve ağır bir salgınla mücadele ediyor. Bu mücadelede krizin ve salgının bütün yükünü omuzlayanlar her zaman olduğu gibi emekçiler. Düşük ücretlerle, güvencesiz salgına rağmen çalışmaya zorlanan işçi sınıfı 2020 yılını ağır kayıplarla kapattı. soL Bakış salgında ve krizde işçi sınıfının durumunu mercek altına aldı…

21.00 Dayanışma Meclisi Tartışıyor

Büyüyen Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk

Oğuz Oyan moderatörlüğünde Serdal Bahçe, Melih Yeşilbağ ve Sinan Sönmez canlı yayında.