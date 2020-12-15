soL TV'de 15 Aralık programı

soL TV'de günün programları duyuruldu.

soL TV'nin YouTube kanalından bugün yayınlanacak programlar ve ele alınacak konular şöyle:

16.00 Tarih ve Gelecek

Osmanlı'da Sosyalizmin Kökleri

Tarih ve Gelecek programının 6. bölümünde Osmanlı Sosyalizmi konuşuldu. İlk sosyalist örgütler, İttihat ve Terakki Cemiyeti ile bu örgütlerin işbirliği, 2. Meşrutiyet'in işçi hareketine etkisi, 31 Mart'a katılan Bulgar komitacılar, ilk grevler... Bu tarih bize bir miras bıraktı mı? Volkan Algan'ın sorularını Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Çağdaş Sümer ve araştırmacı tarihçi Barış Zeren yanıtladı.

20.00 İşçiden

Kafe Bar Emekçileri Mücadeleyi Büyütüyor

İşçiden bu hafta özellikle pandemi sonrası dönemde daha da derinleşen kuralsız ve güvencesiz çalışma koşullarındaki kafe bar emekçilerini gündeme alıyor. Programa konuk olan emekçiler, kafe ve barlardaki çalışma koşullarını, pandemi ile karşı karşıya kaldıkları durumları ve Türkiye çapında yürüttükleri dayanışma çalışmalarını aktarıyor ve mücadele çağrısı yapıyor.

21.30 Burası Ankara

Genel Oy Hakkının Gaspı ve Seçim Sisteminin Adaletsizlikleri

Burası Ankara, erken seçim tartışmalarının gölgesinde bırakılan genel oy hakkının gasp edilmesi ve adaletsiz seçim sistemini tartışmaya açıyor. 24. ve 26. dönem milletvekili İlhan Cihaner, Anayasa Mahkemesi eski raportörü Ali Rıza Aydın ve hukukçu, avukat Özlem Şen Abay erken seçim konusundaki düşüncelerini paylaşıp, genel oy hakkının gasp edilme biçimlerini, seçim sisteminin adaletsizliklerini sorgularken, "Ne yapmalı?" sorusuna da yanıt arıyor.