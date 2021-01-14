soL TV'de 14 Ocak programı

soL TV'nin yayın akışında bugün 19.00 Gençler Tartışıyor, 20.00 Avrupa'ya soL Bakış ve 21.00'de soL Bakış programları var:

19.00 Gençler Tartışıyor: Gençler Sokakta

Gençler Tartışıyor'da bu hafta büyük şair Nâzım Hikmet'in doğum günü vesilesiyle sokağa çıkıp şairi gençlere soruyoruz.

20.00 Avrupa'ya soL Bakış: Antikomünizmin Pençesinde Polonya

Avrupa’ya soL Bakış programında bu hafta Altan Gökçek’le Polonya'da kadın düşmanlığı, gericilik ve antikomünizm üzerine konuşuyoruz.

21.00 soL Bakış: Doğa Koleji Devletleştirilmelidir

Bugün eğitimdeki en büyük sorunlardan biri haline gelen Doğa Koleji eğitimin neden devlet tarafından eşit ve parasız dağıtılması gerektiğinin somut kanıtı. soL Bakış bu programda eğitimdeki Doğa Koleji sorunun mercek altına alıyor.